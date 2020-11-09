صحيفة: قبيل رحيلها إدارة ترامب تعد "طوفانا من العقوبات" ضد إيران

نقل موقع "أكسيوس"عن مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد مع إسرائيل ودول خليجية إلى فرض عقوبات جديدة على إيران قبل تنصيب جو بايدن، رئيسا جديدا في يناير.

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وذكرت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران إليوت أبرامز، التقى يوم الأحد في إسرائيل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات لبحث خطة العقوبات.

وسيجري أبرامز محادثات الاثنين مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس ووزير الخارجية، غابي أشكنازي.

وأبلغت مصادر إسرائيلية الموقع بأن ما ووصف بمثل هذا "الطوفان" من العقوبات سيزيد الضغط على إيران، ويمنع بايدن من العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكشف الموقع أن أبرامز أعلن سابقا في نشاط مغلق أن إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران كل أسبوع حتى يوم تنصيب بايدن، رئيسا جديدا في 20 يناير.

مصدر إسرائيلي مطلع قال بهذا الشأن للصحيفة: "الهدف هو فرض أكبر عدد ممكن من العقوبات على إيران قبل 20 يناير".

وأفيد في هذا السياق بأن إدارة ترامب أعدت في غضون أسابيع، بدعم من دبلوماسيين إسرائيليين ومسؤولين أمنيين، قائمة بالمؤسسات الإيرانية التي ستخضع للعقوبات.

كما أشير إلى أن القيود الجديدة لن تكون مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بل ستطال برنامج الصواريخ الباليستية، الذي تزود به طهران، حسب واشنطن، منظمات إرهابية، وفي إطار انتهاكات حقوق الإنسان.

وكشف موقع "أكسيوس" أن أبرامز سيتوجه من إسرائيل إلى الإمارات ثم إلى السعودية لمناقشة خطة العقوبات.

ومن المقرر في الوقت ذاته أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل في 18 نوفمبر، وقد يزور دولا أخرى في المنطقة في محاولة لزيادة الضغط على إيران.

المصدر: نوفوستي