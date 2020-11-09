أستراليا ستختصر احتفالات ليلة رأس السنة

أكدت السلطات الأسترالية أنه سيتم اختصار فترة إطلاق الألعاب النارية عشية رأس السنة الجديدة فوق ميناء سيدني هذا العام، إلى بضع دقائق فقط، جراء انتشار فيروس كورونا.

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وقالت إنه سيقتصر دخول منطقة وسط المدينة، على الذين لديهم حجوزات في المطاعم والمقاهي والفنادق، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أنه سيتم تخصيص المواقع الرئيسية المطلة على الميناء، التي يدخلها الآلاف من المحتفلين كل سنة لمشاهدة عرض الألعاب النارية التقليدي لمدة 12 دقيقة، للعاملين الصحيين الذين يعالجون مرضى كورونا ورجال الإطفاء.

وشددت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غلاديس بيريغليان، على أن "أعداد الجماهير ستكون محدودة في المناطق التي كانت تجذب عادة الآلاف من المشاهدين"، على الرغم من أن أستراليا تسجل منذ أسابيع إصابات جديدة لا تتجاوز عشر حالات يوميا.

وأضافت: "احتفالات رأس السنة الجديدة ستكون رمزا للأمل والتفاؤل بالعام الجديد".

جدير بالذكر أن أستراليا سجلت ما يزيد قليلا عن 27600 إصابة بفيروس كورونا، و907 حالات وفاة، وهو ما يقل كثيرا عن العديد من البلدان المتقدمة الأخرى.

المصدر: "رويترز"