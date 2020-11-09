احتفال مسقط رأس جدود بايدن في أيرلندا بفوزه

احتفل أهالي بلدة بالينا الأيرلندية مسقط رأس أجداد المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي جو بايدن بفوزه في الانتخابات.

وظهر السكان المحليون المحاطون بالعلم الأمريكي وملصقات بايدن ونائبته كامالا هاريس، في شوارع البلدة يوم السبت احتفاء بهذا الفوز.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن: "تفتخر أيرلندا بانتخاب جو بايدن مثلما نفتخر بكل أجيال النساء الأيرلنديات والرجال الأيرلنديين وأسلافهم الذين أدت جهودهم وعبقريتهم إلى إثراء التنوع الذي يعزز أمريكا".

ونشأ جد بايدن الأكبر إدوارد بلويت في بلدة السوق القديمة مسقط رأس ماري روبنسون، أول رئيسة لأيرلندا.

وكان بلويت قد هاجر في الأربعينات إلى مسقط رأس بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وتطل لوحة جدارية كبيرة مرسومة لبايدن على ميدان بمقاطعة مايو في البلدة منذ أسابيع.

واصطحب بايدن أطفاله وأحفاده معه خلال زيارة رسمية لأيرلندا عام 2016 كي يعرفوا المزيد عن جذورهم الأيرلندية.

المصدر: "رويترز"