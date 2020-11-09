"إديسون للأبحاث": بايدن يتفوق في أريزونا بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات
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أفاد مركز "إديسون للأبحاث" اليوم الاثنين بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما زال يتقد على الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا.
وأشارت بيانات المركز إلى أن ترامب حصل على 49.0 بالمئة من الأصوات، بينما انتزع بايدن 49.5 بالمئة بعد إحصاء 98 من بطاقات الاقتراع.
وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن يوم السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".
وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا لبلاده "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.
المصدر: وكالات