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جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات

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جورجيا.. الشرطة تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين على تزوير الانتخابات
Sputnik
مظاهرات في جورجيا - أرشيف
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استخدمت الشرطة الجورجية خراطيم المياه لتفريق المئات من المحتجين احتشدوا أمام مفوضية الانتخابات في العاصمة تبليسي، تلبية لدعوة المعارضة لإعادة الانتخابات "نظرا للتزوير الذي تخللها".

وذكر شهود عيان، أن قوات الأمن استخدمت أيضا الغاز المسيل للدموع، لكن الشرطة نفت ذلك.

ورشقت مجموعات صغيرة من المحتجين الشرطة بالحجارة، وسار المتظاهرون إلى مبنى مفوضية الانتخابات من شارع روستافيلي الرئيسي بالعاصمة حيث نظم الآلاف مسيرة سلمية، فيما قالت الشرطة إن "المحتجين حاولوا اقتحام مبنى المفوضية".

من جهتها، كتبت وزارة الداخلية: "مع لجوء المحتجين للعنف وعدم التزامهم بتعليمات الشرطة، استخدمت وزارة الداخلية القوة المناسبة في حدود صلاحياتها".

المصدر: "رويترز"

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