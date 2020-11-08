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فرنسا تسجل 271 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا تسجل 271 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة جديدة بكورونا
AFP JOEL SAGET
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد تسجيل 271 وفاة و38619 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 40439، والإصابات إلى 1787324.

وقالت الوزارة إن هذه البيانات قابلة للتعديل يوم الاثنين بعد أن واجهت مشاكل في جمع المعلومات.

وتختبر موجة كورونا الثانية النظم الصحية في أوروبا مما دفع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لإلزام الناس بالبقاء في منازلهم مرة أخرى.

المصدر: "رويترز"

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