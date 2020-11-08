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سويسرا.. اعتقال مشبوهين زارا منفذ هجوم فيينا

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سويسرا.. اعتقال مشبوهين زارا منفذ هجوم فيينا
Reuters LEONHARD FOEGER
عنصر مسلح من القوات الخاصة النمساوية يحرس بالقرب من موقع هجوم مسلح في فيينا
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أفادت وسائل إعلام سويسرية، بأن الرجلين اللذين اعتقلا في بلدة فينترتور السويسرية مؤخرا لصلتهما المحتملة بمنفذ هجوم فيينا، كانا قد تواصلا معه في يوليو الماضي.

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وأكدت صحيفة "إن زد زد أم سونتاج" السويسرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرجلين 18 و24 عاما، سافرا إلى فيينا بين الـ16 والـ20 من يوليو، للقاء المهاجم الذي نفذ اعتداء فيينا الإرهابي الأخير.

وأقدم شاب ألباني مطلع الشهر الجاري على قتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، واستقبلت مستشفيات المدينة أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار واشتباكات خلال الهجوم.

المصدر: "رويترز"

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