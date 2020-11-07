قليجدار أوغلو يسبق أردوغان في تهنئة بايدن

هنأ رئيس مجلس "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا كمال قليجدار أوغلو المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تغريدة عبر "تويتر" كتب: "أود أن أهنئ بايدن على انتخابه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وكذلك كامالا هاريس نائبة له... نتطلع إلى تعزيز العلاقات التركية الأمريكية الاستراتيجية".

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يبادر بعد إلى تهنئة بايدن رغم إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

المصدر: RT