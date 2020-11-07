قره باغ.. اشتباكات عنيفة في محيط مدينة شوشا الاستراتيجية

تداولت مواقع التواصل أنباء غير مؤكدة مفادها أن القوات الأذربيجانية أصبحت على وشك إحكام السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك" اليوم البست أن القتال مستمر في محيط شوشا، داعيا الأرمن إلى الوثوق بقواتهم.

وقال أوفانيسيان: "أي خسارة أو تراجع ليس هزيمة. لم تتم خسارة كل شيء طالما يواصل وعيك المقاومة. المعارك في محيط شوشا مستمرة، أوقفوا المناقشات غير المناسبة".

وسبق أن أكد رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا، هاروتيونيان، أواخر أكتوبر أن القوات الأذربيجانية اقتربت لمسافة لا تزيد عن خمسة كيلومترات من شوشا التي وصفها بـ"قلب الأرمن النابض".

وتقع شوشا على بعد 10 كيلومترات فقط عن مدينة ستيبانكيرت عاصمة الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

المصدر: RT