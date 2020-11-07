بيلاروس.. عشرات الموقوفين في مسيرة الأطباء الاحتجاجية في مينسك

احتجزت الشرطة البيلاروسية، اليوم السبت، عشرات المحتجين أثناء مسيرة الأطباء الاحتجاجية غير المرخصة في العاصمة مينسك، وفقا لوكالة "نوفوستي".

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وبدأت تعزيزات أمنية تصل إلى مستشفى المدينة الأول قبل ساعة تقريبا من بدء التجمع الممهد لانطلاق المسيرة المخطط لها في الساعة 12:00 اليوم. وقام رجال الأمن بوضع جميع المشاركين في التجمع في حافلات أمنية خاصة.

تشهد بيلاروس احتجاجات شبه يومية بدأت منذ إعلان لجنة اللانتخابات المركزية، في 9 أغسطس الماضي، ألكسندر لوكاشينكو رئيسا للبلاد للمرة السادسة على التوالي منذ توليه هذا المنصب في العام 1994.

ويوم الجمعة، أعلن لوكاشينكو أنه يضمن إجراء انتخابات جديدة في البلاد بعد أن يتخذ "المواطنون" قرارا بهذا الشأن.

ويخضع لوكاشينكو وأشخاص آخرون من كبار المسؤولين البيلاروسيين، لعقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

المصدر: إزفيستيا