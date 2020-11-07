 
مباشر

بيلاروس.. عشرات الموقوفين في مسيرة الأطباء الاحتجاجية في مينسك

أخبار العالم

بيلاروس.. عشرات الموقوفين في مسيرة الأطباء الاحتجاجية في مينسك
YouTube
تجمع للأطباء المحتجين في مينسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3na

احتجزت الشرطة البيلاروسية، اليوم السبت، عشرات المحتجين أثناء مسيرة الأطباء الاحتجاجية غير المرخصة في العاصمة مينسك، وفقا لوكالة "نوفوستي".

إقرأ المزيد
دول الاتحاد الأوروبي تتفق حول عقوبات ضد رئيس بيلاروس ومسؤولين آخرين   
دول الاتحاد الأوروبي تتفق حول عقوبات ضد رئيس بيلاروس ومسؤولين آخرين   

وبدأت تعزيزات أمنية تصل إلى مستشفى المدينة الأول قبل ساعة تقريبا من بدء التجمع الممهد لانطلاق المسيرة المخطط لها في الساعة 12:00 اليوم. وقام رجال الأمن بوضع جميع المشاركين في التجمع في حافلات أمنية خاصة.

تشهد بيلاروس احتجاجات شبه يومية بدأت منذ إعلان لجنة اللانتخابات المركزية، في 9 أغسطس الماضي، ألكسندر لوكاشينكو رئيسا للبلاد للمرة السادسة على التوالي منذ توليه هذا المنصب في العام 1994.

ويوم الجمعة، أعلن لوكاشينكو أنه يضمن إجراء انتخابات جديدة في البلاد بعد أن يتخذ "المواطنون" قرارا بهذا الشأن.

ويخضع لوكاشينكو وأشخاص آخرون من كبار المسؤولين البيلاروسيين، لعقوبات الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد.

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا