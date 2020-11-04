دول الاتحاد الأوروبي تتفق حول عقوبات ضد رئيس بيلاروس ومسؤولين آخرين   

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على عقوبات يخطط لفرضها على رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، ومسؤولين في أجهزة سلطة البلاد على خلفية موجة الاحتجاجات التي تمر بها.

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وأفادت مصادر دبلوماسية عدة في بروكسل بأن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقوا، خلال جلسة لهم، على قائمة سوداء جديدة تشمل رئيس بيلاروس ونجله، فيكتور لوكاشينكو، و13 مسؤولا في الحكومة.

وأوضحت أن الإجراءات التقييدية تشمل حظر منح التأشيرات وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي والمسؤولين الآخرين، مشيرة إلى أنه تم إطلاق آلية مكتوبة تسمح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي يوم 2 أكتوبر عقوبات على نحو 40 مسؤولا قال إنهم يقفون وراء "تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان".

وفي 12 أكتوبر اتخذ أعضاء الاتحاد قرارا سياسيا على مستوى وزراء الخارجية لفرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين في السلطات البيلاروسية بينهم رئيس البلاد.

وشهدت بيلاروس احتجاجات واسعة، رافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وفاز فيها، حسب النتائج الرسمية لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصلت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

المصدر: وكالات