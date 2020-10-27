لوكاشينكو يقسم بحل جميع الأمور "كما يريد الشعب في نهاية حياته الرئاسية"

تعهد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بحل جميع القضايا، في نهاية حياته الرئاسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصلاح الدستوري، "فقط وفقا لرغبة الشعب البيلاروسي".

وقال لوكاشينكو، اليوم في اجتماع تحضيري للجمعية العامة لعموم بيلاروس، والتي ينبغي أن تدرس قضايا الإصلاح الدستوري في البلاد: "الناس يعيشون ويعملون ويطالبون بحياة آمنة. وأخيرا، أدرك الناس ما يمكن أن يخسروه".

وشدد لوكاشينكو، على أن المواطنين يرغبون بعودة الحياة في البلاد، كما كانت قبل الانتخابات.

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وقال: "وهكذا سيكون الأمر. نحن ملزمون بضمان هذا المطلب للشعب، وتوفير كل ما هو ممكن ويمكن الوصول إليه عن طريق القانون. وأريد أن أكرر مرة أخرى: كل شيء سيكون كذلك. سيتم حل موضوع الدستور والقضايا الأخرى، فقط كما يرغب الشعب البيلاروسي وهو من يقرر. هذه ليست كلمات جوفاء. هذا قسمي! في نهاية حياتي الرئاسية، أضمن أن ذلك سيكون فقط كما يقرر الشعب".

المصدر: تاس