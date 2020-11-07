"CNN": مسؤولون كبار في البيت الأبيض يبتعدون بهدوء عن ترامب

أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية بأن بعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض بدأوا في التراجع بهدوء عن دعم الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن مصادر تأكيدها أن هذه الخطوة جاءت بعد نشر النتائج الأولية لفرز الأصوات في بنسلفانيا وجورجيا.

ونقل موقع "سي أن أن" عن مستشار كبير للرئيس ترامب قوله عن السباق الانتخابي: "لقد قضي الأمر"، فيما قال مستشار آخر عن ترامب: "إنه في عزلة".

وأشارت المصادر إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس "يخبرونه بما يريد أن يسمعه".

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.

المصدر: "سي أن أن"