تركيا.. كلب مدرب ينقذ 7 أشخاص من تحت الأنقاض

سلط الإعلام التركي الضوء على الكلب المدرب ألتار بعد إسهامه الكبير في تحديد مواقع العديد من العالقين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في ولايتي إزمير وألازيغ مؤخرا.

ولعب ألتار دورا مهما في المساهمة بأعمال البحث وإنقاذ عالقين تحت أنقاض زالزال ألازيغ في 24 يناير الماضي وزلزال إزمير في 30 أكتوبر المنصرم.

وقال مدرب الكلاب إبراهيم غولار إن ألتار من سلالة "المالينو" البلجيكي، ويبلغ من العمر عامين ونصفا، وتلقى تدريبا مباشرا على البحث تحت الأنقاض.

وأوضح أن ألتار أرسل إشارات من 3 مواقع مختلفة تحت أنقاض زلزال ألازيغ، و4 إشارات في إزمير، ما مكن المنقذين من الوصول إلى العالقين.

وأضاف: "تلقى ألتار تدريبا ليشعر بأنفاس العالقين تحت الأنقاض، في ألازيغ حدد 3 نقاط مختلفة في منطقة سورسورو، ومكنّا من الحصول على نتيجة".

وتابع: "وفي زلزال إزمير أيضا ساهم ألتار في إنقاذ 4 أشخاص عبر تحديد مواقعهم في مبنيين".

المصدر: "الأناضول"