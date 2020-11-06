"إديسون للأبحاث": بايدن يعزز تفوقه في ولاية جورجيا الحاسمة بأكثر من 4 آلاف صوت

أفاد مركز "إديسون للأبحاث" بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، عزز تقدمه في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق بلغ 4263 صوتا عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

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وأوضح المركز أن ترامب حصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن بعد فرز 99% من الأصوات في الولاية.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.

المصدر: وكالات