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ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت

"إديسون للأبحاث": بايدن يعزز تفوقه في ولاية جورجيا الحاسمة بأكثر من 4 آلاف صوت

أخبار العالم

AFP JIM WATSON, Brendan Smialowski
مرشحا الانتخابات الأمريكية جو بايدن ودونالد ترامب
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أفاد مركز "إديسون للأبحاث" بأن المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن، عزز تقدمه في ولاية جورجيا الحاسمة بفارق بلغ 4263 صوتا عن منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

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وأوضح المركز أن ترامب حصل على 49.3% من الأصوات مقابل 49.4% لبايدن بعد فرز 99% من الأصوات في الولاية.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بكرسي الرئاسة.

المصدر: وكالات

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