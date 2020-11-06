أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة اليوم الجمعة أن حصيلة الإصابات بكورونا في أمريكا ارتفعت خلال يوم أمس بواقع 121888 حالة (مقارنة مع 102831 حالة في اليوم السابق).

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وأشارت الجامعة إلى رصد 1210 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا في البلاد خلال يوم أمس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 9610965 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 234944 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق في وتيرة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة على خلفية التنافس الشديد بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

المصدر: RT