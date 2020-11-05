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ترامب يعلن عن فوز تشريعي في ولاية بنسلفانيا

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ترامب يعلن عن فوز تشريعي في ولاية بنسلفانيا
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب على "تويتر": "حققنا نصرا شرعيا في بنسلفانيا".

ويشير الخبراء، إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعني "حصول حزبه على ترخيص لإرسال مراقبيه إلى مراكز الاقتراع للإشراف على عملية فرز الأصوات هناك".

وأكدت الإحصاءات الأخيرة، أن المرشح الديمقراطي جو بايدن قلص تخلفه عن ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا المهمتين لتحديد الفائز في السباق الانتخابي الأمريكي.

وأكد مركز إديسون للأبحاث، أن "الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفانيا تقلص إلى 2.1% فقط (50.4% مقابل 48.3%) بعد فرز 91% من الأصوات".

المصدر: "دونالد ترامب - تويتر + وكالات"

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