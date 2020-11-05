إحصاءات: بايدن يقلص تخلفه عن ترامب في بنسلفانيا إلى2.1%

أفادت تقارير بأن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، تمكن من تقليص تخلفه عن الرئيس دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تحظى بأهمية قصوى لتحديد الفائز.

وأكد مركز إديسون للأبحاث، أن الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفانيا تقلص حتى 2.1% فقط (أي 50.4% مقابل 48.3%) بعد فرز 91% من الأصوات.

من جانبها، حدثت قناة "فوكس نيوز" صباح اليوم تقييمها لنتائج التصويت في بنسلفانيا وذكرت أن ترامب تقدم على بايدن في الولاية بـ50.5% مقابل 48.4% بعد فرز 87% من الأصوات.

وأعلنت حملة ترامب الانتخابية أنها ستعقد صباح اليوم مؤتمرا صحفيا في أكبر مدن الولاية فيلادلفيا.

ويأتي ذلك في وقت دعا فيه ترامب الذي يتخلف حسب المعطيات الأولية عن بايدن، إلى تعليق فرز الأصوات، ومن المرجح أن هذا النداء يخص عدة ولايات كبيرة منها بنسلفانيا.

وكان ترامب قد اتهم الديمقراطيين بالاحتيال ومحاولة "سرقة الانتخابات"، ورفعت حملته دعاوى قضائية ضد القائمين على فرز الأصوات في عدد من الولايات.

المصدر: رويترز + فوكس نيوز