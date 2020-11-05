كوساتشيوف: واشنطن نفسها لم تكن لتعترف بهذه الانتخابات لو جرت في الخارج

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، أن الولايات المتحدة كانت سترفض الاعتراف بنتائج انتخابات مثل انتخاباتها، لو أنها جرت في دول أخرى.

وقال السيناتور الروسي، إنه ظهر حتى الآن خاسر واحد في هذه الانتخابات، وهو العملية الانتخابية نفسها والديمقراطية بحد ذاتها.

وكتب على صفحته في موقع للتواصل الاجتماعي، أن الفضائح والتبديلات الغريبة لحكام ولايات معينة، والتقارير عن فقدان استمارات الاقتراع، وموقف وسائل الإعلام وغيرها من الأحداث المشينة في الحملة الانتخابية الحالية، "لم تظهر العملية الانتخابية في أفضل حالاتها".

وخلص إلى أن الأمريكيين، على الأغلب، كانوا سيبدون الصرامة الفائقة تجاه هذه الأحداث، لو أنها وقعت في بلدان أخرى، وكان الأمر سيصل إلى عدم الاعتراف بالنتائج".

المصدر: نوفوستي