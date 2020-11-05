أقل من ثلث السكان بقي في عاصمة قره باغ

قال ديفيد سركيسيان عمدة ستيباناكيرت، عاصمة جمهورية قره غير المعترف بها، إن أكثر من ثلثي سكان هذه المدينة، غادروها بعد اندلاع الأعمال القتالية في المنطقة.

وأضاف العمدة، في حديث لـ"سبوتنيك أرمينيا"، أنه بقي في العاصمة ستيباناكيرت أقل من ثلث سكانها.

وتابع العمدة القول: "يعيش الآن حوالي 17 ألف شخص في المدينة، تم إجلاء الباقي".

وقال سركيسيان: "لا يزال حوالي 30٪ من السكان يتواجدون في المدينة. إنهم يعيشون في الملاجئ هربا من القصف".

وأشار العمدة إلى أن عدد سكان ستيباناكيرت، كان في وقت السلم، حوالي 56 ألف شخص. وشدد على أن المدينة، تعرضت للقصف عدة مرات، منذ بداية الأعمال القتالية.

المصدر: سبوتنيك