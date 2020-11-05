الهند تسجل قفزة يومية بإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، عن تسجيل قفزة يومية قدرها 50210 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8.36 مليون.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 704 حالات وفاة، حيث بلغ إجمالي الوفيات 124315.

وهذه أعلى قفزة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر، وفقا لإحصاء "رويترز"، فقد تراجعت حالات الإصابة في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الذي يستمر لـ5 أيام قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ.

المصدر: "رويترز"