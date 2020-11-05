مستشار الأمن الكوري الجنوبي: نهدف لنزع نووي جارتنا الشمالية بغض النظر عن الفائز برئاسة أمريكا

أكد مستشار الأمن الوطني في كوريا الجنوبية سوه هون، أن هدف بلاده الثابت هو "تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وفي تصريح له، خلال جلسة التدقيق البرلماني على المكتب الرئاسي، أكد سوه أنه "ينبغي علينا أﻻ نؤخر المضي قدما نحو تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية بما أن العلاقات بين الكوريتين كانت متوترة منذ فترة طويلة".

ولفت إلى أنه "مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإقامة نظام سلام بالتعاون الوثيق مع حليفنا الأمريكي".

وردا على سؤال للنائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم جو سونغ ريه عما إذا كان لديه خطة استجابة معدة مسبقا، أيا كان المرشح الذي سيتم انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال سوه: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لإعداد خطة استجابة".

وشدد على أن "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية في المستقبل القريب، هي مهمة مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسنواصل التواصل مع الولايات المتحدة بأي حال من الأحوال لتحقيق هذا الهدف".

المصدر: يونهاب