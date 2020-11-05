 
مباشر

عمدة روما تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أخبار العالم

عمدة روما تعلن إصابتها بفيروس كورونا
Reuters REMO CASILLI
عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p339

أعلنت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، مساء الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "فحصي الخاص بمرض COVID-19 أعطى نتائج إيجابية. أنا في حالة جيدة ولا توجد أي أعراض للمرض لدي".

Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre.

Posted by Virginia Raggi on Wednesday, 4 November 2020
إقرأ المزيد
إيطاليا تسجل 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا
إيطاليا تسجل 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأضافت عمدة روما البالغة 42 عاما من عمرها: "سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدي دائما".

وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز مؤخرا مستوى 30 ألف حالة يوميا، بينما يشهد أيضا مؤشر الوفيات زيادة ملموسة رغم أنه لا يزال بعيدا عن الأعداد التي تم رصدها في فترة الذروة حينما تجاوزت الحصيلة 900 متوف على أساس يومي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا