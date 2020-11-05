عمدة روما تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت عمدة العاصمة الإيطالية روما، فيرجينيا راجي، مساء الأربعاء، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت راجي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها في موقع "فيسبوك": "فحصي الخاص بمرض COVID-19 أعطى نتائج إيجابية. أنا في حالة جيدة ولا توجد أي أعراض للمرض لدي".

Sono positiva al Covid-19. Sto bene e al momento non ho alcun sintomo. Continuerò a lavorare da casa. Con la stessa determinazione di sempre. Posted by Virginia Raggi on Wednesday, 4 November 2020

إقرأ المزيد

وأضافت عمدة روما البالغة 42 عاما من عمرها: "سأواصل العمل من البيت، مع نفس التصميم الذي كان لدي دائما".

وتشهد إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز مؤخرا مستوى 30 ألف حالة يوميا، بينما يشهد أيضا مؤشر الوفيات زيادة ملموسة رغم أنه لا يزال بعيدا عن الأعداد التي تم رصدها في فترة الذروة حينما تجاوزت الحصيلة 900 متوف على أساس يومي.

المصدر: RT