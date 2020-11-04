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بريطانيا تسجل نحو 500 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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إيطاليا تسجل 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 30550 إصابة و352 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30550، ليصل إلى مستوى 790337 حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ يوم 2 نوفمبر 22253، وفي 3 نوفمبر 28244.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 352 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 39764 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 2 نوفمبر 233 وفاة جراء الجائحة، وفي 3 نوفمبر 353، ما يمثل أعلى ارتفاع يومي منذ 6 مايو.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات يعتبر حتى الآن بعيدا عن مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

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