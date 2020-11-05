المسيرة التركية "بيرقدار أقنجي" تجتاز اختبارا جديدا

نجحت الطائرة المسيرة الهجومية "بيرقدار أقنجي" المصنعة محليا في تركيا، في اختبار الإقلاع والهبوط الذاتي الكامل من مدرج بعيد ليس فيه محطة تحكم أرضية.

وقالت شركة "بايكار" التركية المصنعة للطائرة في بيان الأربعاء: "هذا الاختبار يعد الأول من نوعه".

وأفادت بأن الطائرة "وصلت إلى مدرج بعيد بهدف اختبار قدرتها على الهبوط والإقلاع من مدرج آخر ليس فيه محطة تحكم أرضية، وذلك عقب تنفيذها لاختبارات تحديد النظام على ارتفاع 20 ألف قدم بمقر الشركة بمركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو، شمال غربي تركيا".

وأوضح سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بايكار"، أن النموذج الأولي لطائرة أقنجي "أقلعت من تشورلو وأنهم نفذوا اختبارات تحديد النظام على ارتفاع متوسط، ثم قاموا باختبارات الهبوط في مدرج بعيد".

وأضاف: "اقتربت أولا ومرت بارتفاع منخفض، ثم في المحاولة الثانية أنزلت عجلاتها على أرض المدرج لتقلع مرة أخرى، والآن ستعود لتحط في تشورلو".

يشار إلى أن الشركة التركية نفذت أول اختبار طيران لأول نموذج للطائرة المسيرة في 6 ديسمبر 2019.

وتتواصل عملية تكامل النموذج الثالث من مشروع "بيرقدار أقنجي"، التي من المخطط تسليم الدفعة الأولى منه نهاية العام، في مركز الأبحاث والتطوير والإنتاج في شركة "بايكار".

وعقب إتمام النموذج الثالث لعملية التكامل سيتم إرساله إلى مركز القيادة الجوية في ولاية تشورلو لإجراء طلعات تجريبية.

Selçuk Bayraktar paylaştı! Akıncı testlerine devam ediyor...

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''AKINCI testlerine devam ediyor... Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, pic.twitter.com/wBl5YZUzbs — Talip OĞUZ (@TalipBelgium) November 4, 2020

#AKINCI:

Testlerine devam ediyor... 🐳



Bugün ilk defa;

Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak

meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3oQQWlRG4s — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 4, 2020

المصدر: الأناضول