ترامب يعلن عن "انتصار كبير" في بنسلفانيا

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، تحقيقه "انتصارا كبيرا" في بنسلفانيا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، رغم تصريحات السلطات المحلية.

وقال ترامب عبر "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "نحقق انتصارا كبيرا في بنسلفانيا، لكن وزير الولاية (توم وولف) أعلن منذ قليل أن هناك ملايين بطاقات الاقتراع التي لم يتم فرزها حتى الآن".

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

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وتدخل وبنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات.

وأفاد مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية بتقدم ترامب في بنسلفانيا، التي تعطي 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بـ53.4% مقابل 45.3% لدى بايدن، بعد فرز 80% من أصوات الناخبين.

وسبق أن أشارت استطلاعات رأي متعددة إلى أنه من المرجح أن يفوز بايدن في التصويت في بنسلفانيا، وهو من مواليد هذه الولاية.

المصدر: RT