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ترامب يعلن عن "انتصار كبير" في بنسلفانيا

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ترامب يعلن عن
Reuters CARLOS BARRIA
المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب.
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أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، تحقيقه "انتصارا كبيرا" في بنسلفانيا على منافسه الديمقراطي، جو بايدن، رغم تصريحات السلطات المحلية.

وقال ترامب عبر "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "نحقق انتصارا كبيرا في بنسلفانيا، لكن وزير الولاية (توم وولف) أعلن منذ قليل أن هناك ملايين بطاقات الاقتراع التي لم يتم فرزها حتى الآن".

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وتدخل وبنسلفانيا، إلى جانب فلوريدا وأوهايو وجورجيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان، في قائمة الولايات المتأرجحة التي تعتبر نتائج التصويت فيها من أهم عوامل الفوز في الانتخابات. 

وأفاد مركز إديسون للأبحاث المختص في مراقبة الانتخابات الأمريكية بتقدم ترامب في بنسلفانيا، التي تعطي 20 صوتا في المجمع الانتخابي، بـ53.4% مقابل 45.3% لدى بايدن، بعد فرز 80% من أصوات الناخبين.

وسبق أن أشارت استطلاعات رأي متعددة إلى أنه من المرجح أن يفوز بايدن في التصويت في بنسلفانيا، وهو من مواليد هذه الولاية.

المصدر: RT

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