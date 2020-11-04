 
مباشر

إسبانيا.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا بعد تعديل حكومي للإحصاء

أخبار العالم

إسبانيا.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا بعد تعديل حكومي للإحصاء
Reuters
إسبانيا.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات بكورونا بعد تعديل الحكومة للإحصاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p325

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إسبانيا وصلت إلى 38118 بعد أن راجعت وزارة الصحة طريقتها لتسجيل الإصابات والوفيات.

وارتفع عدد الوفيات بشدة عن 36495 حالة قبل مراجعة أجريت يوم الثلاثاء.

ويبلغ عدد الإصابات حاليا مليون و284408 حالات، وفقا لأحدث إصدار للبيانات، والذي يزيل عمليات الإدخال المزدوجة ويضيف بعض الحالات التي لم يجر تشخيصها في البداية على أنها كوفيد-19.

وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء عن مليون و259366 حالة.

وعلى عكس فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي فرضت عزلا عاما على مستوى البلاد، تركت إسبانيا للأقاليم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصدي للجائحة، مما أدى إلى خليط من اللوائح المختلفة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا