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فرنسا تحظر "الذئاب الرمادية" التركية

أخبار العالم

فرنسا تحظر
Reuters Ludovic Marin
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان
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أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رسميا عن إدراج تنظيم "الذئاب الرمادية" اليميني المتطرف التركي، على قائمة الجماعات المحظورة في أراضيها.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، على حسابه في "تويتر" اليوم حل "الذئاب الرمادية" بأمر من الرئيس إيمانويل ماكرون، محملا التنظيم اليميني المسؤولية عن تأجيج التمييز والكراهية، والتورط في أعمال عنف.

وأرفقت التغريدة بنسخة من الأمر الحكومي القاضي بحل التنظيم.

ويأتي ذلك على خلفية زيادة التوترات بين فرنسا وتركيا.

ووجهت مؤخرا أصابع الاتهام الى تنظيم "ألذئاب الرمادية" في صدامات وقعت بين الجاليتين التركية والأرمنية في منطقة ديسين-شاربيو قرب مدينة ليون الفرنسية.

المصدر: RT

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