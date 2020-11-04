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النتائج الأولية تظهر فوز ترامب في ولاية تكساس

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النتائج الأولية تظهر فوز ترامب في ولاية تكساس
Reuters GO NAKAMURA
مناصرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بولاية تكساس
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قالت وكالة " أسوشيتد برس" الأمريكية إن الفائز بولاية تكساس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية هو المرشح الجمهوري، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وتشكل هذه الولاية 38 صوتا في المجمع الانتهابي النهائي.

وأفاد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأنه "واثق أن الحملة (حملته) فازت بولاية أريزونا، ويشعر بالرضا تجاه ولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسيلفانيا"، معربا عن تفاؤله إزاء نتيجة الانتخابات.

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وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

المصدر: رويترز

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