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بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا بعد فرز أكثر من 52% من الأصوات

CNN: خفض عدد حضور "حفلة ليلة الانتخابات" في البيت الأبيض مع إجراء فحوص كورونا لهم

أخبار العالم

CNN: خفض عدد حضور
Reuters
البيت الأبيض
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أفادت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية بخفض عدد الأشخاص الذين سيحضرون "حفلة ليلة الانتخابات" في البيت الأبيض من 400 كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، إلى 250 شخصا.

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع أن "الحضور سيجرون فحصا سريعا لفيروس كورونا، وسيرتدون أساور تشير إلى أنهم أجروا الفحوصات".
وكانت قد نشرت الشبكة تقريرا أشارت فيه إلى أن عدد الحضور في حفل البيت الأبيض سيبلغ 400 شخصا.

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: CNN

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