رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي: لن يكون للجيش أي دور في أي نقل محتمل للسلطة

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي مكالمة مع كبار مسؤولي البنتاغون، لتبديد المخاوف من أن الجيش قد يلعب دورا في الانتخابات الرئاسية.

وأكد متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لصحيفة "The Hill"، أن "الاجتماع غير الرسمي حدث لكننا لن نؤكد المحتوى فهو غير مخصص للنشر".

وأكد ميلي خلال اتصال الفيديو الذي جرى يوم السبت، مع عدد من الصحافيين ومسؤولي البنتاغون، أن الجيش لن يكون له أي دور في أي نقل محتمل للسلطة، وفقا لمذيعة شبكة "أكسيوس" التي شاركت باللقاء.

وبحسب ما ورد قال ميلي للمراسلين إن صور جنود الحرس الوطني بالزي الرسمي لن تكون مدعاة للقلق، وشدد على أن الجيش الأمريكي سيظل غير سياسي بينما تدور التساؤلات حول المشاركة العسكرية في الانتخابات الرئاسية.

وفي أغسطس، أخبر ميلي النواب أنه لا يرى أي دور للقوات الأمريكية في حل أي نزاع انتخابي.

وتنبع المخاوف من إحجام الرئيس دونالد ترامب عن تأكيد قبوله لنتائج الانتخابات أو الالتزام بالانتقال السلمي للسلطة.

كما قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إنه "مقتنع تماما بأن القوات سترافق ترامب من البيت الأبيض إذا خسر الانتخابات ورفض المغادرة".

المصدر: "The Hill"