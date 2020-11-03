مخاوف من مقتل أكثر من 40 شخصا إثر غرق مركب يقل فارين من الصراع بموزمبيق

قال مسؤول بجزيرة في موزمبيق يوم الثلاثاء، إن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 40 شخصا قد غرقوا في شمال البلاد الذي يمزقه الصراع، بعد غرق مركبهم.

وقال عيسى تاراماد مدير منطقة إيبو، إن المركب كان يقل 74 من الفارين من أعمال العنف عندما غرق يوم الأحد في المحيط الهندي بين جزيرتي إيبو وماتيمو، شمالي العاصمة الإقليمية بيمبا، التي لجأ كثيرون إليها.

وأضاف أن مركبا شراعيا عابرا أنقذ 32 شخصا، وهناك مخاوف من أن يكون الآخرون قد لقوا حتفهم.

وتم بالفعل العثور على بعض الجثث من بينها جثة طفل تم انتشالها في جزيرة إيبو اليوم الثلاثاء.

وصرح عيسى تاراماد: "نقوم بتمشيط المنطقة ونتوقع العثور على جثث أخرى على شواطئ تلك الجزر".

وأضاف مدير منطقة إيبو "أنه على الرغم من عدم معرفة سبب الحادث فربما كان المركب يقل أكثر من حمولته من الأشخاص وممتلكاتهم".

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن ما يقرب من 400 ألف فروا من منازلهم في إقليم كابو ديلغادو بأقصى شمال موزمبيق.

وتتركز في هذا الإقليم مشروعات غاز تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، كما أنه هدف لتمرد مسلح مرتبط بتنظيم "داعش" تنامى منذ عام 2017.

المصدر: رويترز