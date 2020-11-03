 
مباشر
عاجل
بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا بعد فرز أكثر من 52% من الأصوات

عمدة نيويورك يعلن عن "انتصار للديمقراطية"

أخبار العالم

عمدة نيويورك يعلن عن
Reuters MIKE SEGAR
عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2vg

وصف عمدة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إقبال سكان المدينة على التصويت المسبق في الانتخابات الرئاسة انتصارا للديمقراطية، قائلا إن الاقتراع يأتي بشكل هادئ ومنظم.

إقرأ المزيد
ترامب: نتقدم بشكل حازم في الانتخابات
ترامب: نتقدم بشكل حازم في الانتخابات

وقال دي بلاسيو، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء: "أهم رسالة اليوم هي اخرجوا وصوتوا، لقد شارك 1.1 مليون من أعالي نيويورك في التصويت المبكر. إنه انتصار للديمقراطية".

وأضاف أن عملية التصويت في مراكز الاقتراع تجري جيدا وعلى ما يرام، بطريقة هادئة ومنظمة، مشيرا إلى أن هذه الأخبار جيدة.

وأشار عمدة نيويورك إلى أن نتائج التصويت من الممكن ألا يتم تحديدها هذه الليلة أو حتى غدا الأربعاء.

وسبق أن وجه الديمقراطي دي بلاسيو مرارا انتقادات للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، وتبلورت الخلافات بينهما بشكل واضح منذ بدء جائحة فيروس كورونا واندلاع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا