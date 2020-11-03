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انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصا في غرق قارب سياحي في تركيا

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انتشال جثة وإنقاذ 37 شخصا في غرق قارب سياحي في تركيا
Reuters
إسطنبول.
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قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، استنادا إلى خفر السواحل، إن فرق الإغاثة قد انتشلت جثة وأنقذت 37 شخصا في حادث غرق قارب سياحي قبالة منطقة "ألانيا" بولاية أنطاليا.

الحادث الذي وقع قبل ساعات استدعى تدخلا سريعا لفرق الإنقاذ، في سباق مع الزمن لتقديم المساعدة لعشرات المهددين بالغرق. 

وفي العاشر من شهر أكتوبر الماضي، شهدت تركيا أيضا غرق قارب صيد قبالة إسطنبول كان على متنه 113 شخصا. وتمكنت فرق الإغاثة حينها من إنقاذ 111 شخصا، فيما توفي اثنان.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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