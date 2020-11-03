الولايات المتحدة تضغط على قبرص كي لا تستقبل موانئها السفن الحربية الروسية

أعلن كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية، عن عدم رضى بلاده عن مواصلة قبرص السماح لسفن حربية روسية بدخول موانئها.

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وقال كوبر في تصريح بهذا الشأن: "أكدت بشكل منفصل أن قبرص لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لمنع سفن الأسطول الروسي من دخول موانئها. هذه وغيرها من الخطوات ضرورية بالتأكيد ... نريد أن تتحرك جمهورية قبرص في هذا الاتجاه".

ولفت المسؤول في الخارجية الأمريكية إلى أن مثل هذه الخطوة "ستسمح لقبرص بتوسيع تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة".

وكانت وسائل إعلام افادت مطلع أكتوبر المنصرم بأن غواصة واحدة على الأقل مزودة بصواريخ مجنحة اختفت عن أنظار الجيش الأمريكي بعد مناورات واسعة النطاق قام بها الجيش الروسي قبالة السواحل السورية.

وأرسلت الولايات المتحدة مروحية عسكرية وطائرة مضادة للغواصات للبحث عن الغواصة، لكنها فشلت في العثور عليها.

التدريبات الروسية المذكورة أجريت في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في أواخر سبتمبر الماضي.

وأشارت السفارة الروسية في اليونان في ذات الوقت إلى أن مثل هذه المناورات في المنطقة تتم بشكل منتظم بما يتوافق تماما مع قواعد القانون الدولي.

النصدر: نوفوستي