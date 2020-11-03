وزير داخلية النمسا: "إرهابي إسلامي" نفذ هجوم فيينا

وصف وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة في هجوم بوسط فيينا، مساء أمس الاثنين، بأنه "إرهابي إسلامي".

إقرأ المزيد

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي إسلامي واحد على الأقل". ووصف المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأعلنت السلطات النمساوية، في وقت سابق، أن فينا تعرضت لهجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة، وشمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة.

وأكدت الشرطة مقتل 3 مدنيين، رجلين وامرأة، في الوقت الذي أفاد فيه عمدة المدينة، ميخائيل ليودفيك، أن مستشفيات المدينة استقبلت أكثر من 15 جريحا أصيبوا جراء إطلاق نار أو اشتباكات خلال الهجوم، بينهم 7 في حالة حرجة.

ووصف مستشار النمسا العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

المصدر: وكالات