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جونسون يعزي النمسا في هجوم فيينا

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جونسون يعزي النمسا في هجوم فيينا
Reuters POOL
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قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعازي للنمسا بعد الهجوم الإرهابي في عاصمة البلاد فيينا مساء الاثنين.

وكتب جونسون عبر "تويتر": "أشعر بصدمة عميقة جراء الهجمات الرهيبة في فيينا مساء اليوم. أفكار المملكة المتحدة مع شعب النمسا، ونحن نقف إلى جانبكم ضد الإرهاب".

يذكر أن عدة مسلحين أطلقوا النار على المارة في عدة مواقع بالعاصمة النمساوية مساء الاثنين. وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بجروح.

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وقد وصفت السلطات النمساوية الهجوم بأنه عمل إرهابي، مؤكدة القبض على عدة مهاجمين وتصفية واحد.

المصدر: RT

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