جونسون يعزي النمسا في هجوم فيينا

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعازي للنمسا بعد الهجوم الإرهابي في عاصمة البلاد فيينا مساء الاثنين.

وكتب جونسون عبر "تويتر": "أشعر بصدمة عميقة جراء الهجمات الرهيبة في فيينا مساء اليوم. أفكار المملكة المتحدة مع شعب النمسا، ونحن نقف إلى جانبكم ضد الإرهاب".

I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK’s thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020

يذكر أن عدة مسلحين أطلقوا النار على المارة في عدة مواقع بالعاصمة النمساوية مساء الاثنين. وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بجروح.

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وقد وصفت السلطات النمساوية الهجوم بأنه عمل إرهابي، مؤكدة القبض على عدة مهاجمين وتصفية واحد.

المصدر: RT