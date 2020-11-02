رئيس الأرجنتين: قد نحصل على 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

صرح الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بأن بلاده قد تحصل على 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأرجنتيني في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن روسيا "ستستطيع تقديم 10 ملايين جرعة إلينا، ونحن قد نحصل عليها في ديسمبر، وفي أوائل يناير قد نحصل على 15 مليون جرعة أخرى، كما قالوا لي".

إقرأ المزيد

وأكد الرئيس الأرجنتيني استعداده لخضوعه شخصيا للتطعيم باللقاح الروسي، ولكن بعد أن يكون اللقاح متاحا لكل المواطنين.

وقال بهذا الصدد: "لدي جرعتان، أرسلوهما إلي من روسيا، ولكنني أعتقد أنه من غير النزيه تلقي اللقاح بينما لا يستطيع الأرجنتينيون الآخرون القيام بذلك".

يذكر أن روسيا سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V". ومن المتوقع أن يكون اللقاح متاحا للمواطنين في روسيا قريبا ويبدأ التطعيم الجماعي أواخر العام الجاري.

المصدر: نوفوستي