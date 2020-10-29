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بوتين: نأمل في إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا أواخر العام

أخبار روسيا

بوتين: نأمل في إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا أواخر العام
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حملة تطعيم جماعي لمواطني البلاد ضد فيروس كورونا قد تنطلق أواخر العام الجاري.

وصرح بوتين، خلال مشاركته اليوم الخميس في منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد في موسكو بأن اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاحين المضادين لكورونا المسجلين في البلاد لا تزال جارية دون أي عوائق جدية.

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وقال الرئيس الروسي إن اللقاحين اللذين طورهما معهد "غاماليا" الفدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ومركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أظهرا فعاليتهما وسلامتهما وتوافقهما مع المعايير الرئيسية السارية في البلاد، مضيفا أن الهدف يكمن حاليا في بدء إنتاجهما على نطاق واسع.

وقال: "قد وصل اللقاح إلى كافة الأقاليم، وآمل أن نتمكن من البدء بالتطعيم الجماعي أواخر العام".

وأشار بوتين مجددا إلى قرب تسجيل لقاح روسي ثالث ضد كورونا يعمل على تطويره مركز تشوماكوف الخاص بإنتاج الأدوية المضادة للفيروسات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن الحكومة ستبادر أولا إلى تلبية احتياجات السوق الداخلية باللقاح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو لا ترفض التعاون مع أسواق خارجية.

المصدر: نوفوستي

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