الانتخابات الأمريكية.. اتهامات متبادلة حول سرقة النتائج

تستعد حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن لقضاء ليلة انتخابات طويلة، داعية البلاد ووسائل الإعلام الى تجاهل أي إعلان انتصار من الرئيس دونالد ترامب قبل فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أخبر المقربين منه أنه سيعلن النصر ليلة الانتخابات، إذا تبين أنه متقدم على خصمه بايدن، حتى ولو لم يتم الانتهاء من عملية فرز الأصوات. إلا أن ترامب عاد ونفى صحة هذا الموضوع، قائلا: "هذه كلها أنباء كاذبة"، مؤكدا أنه سيعمل مع فريقه القانوني لما بعد يوم الانتخابات وسينفد قرار المحكمة بالسماح بفرز بطاقات التصويت البريدية إذا وصلت متأخرة.

وفي السياق، شددت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في إفادة يوم الاثنين على أنه "لن يتم إعلان فوز دونالد ترامب في ظل أي سيناريو ليلة الانتخابات".

وأوضحت الحملة أن بايدن لديه ثلاثة مسارات للحصول على 270 صوتا انتخابيا، مشيرة الى أن الأرقام المبكرة تظهر أنهم حصلوا على عدد كاف من الأصوات لجعل فوز ترامب صعبا في يوم الانتخابات.

وذكرت ديلون أن ترامب سيحتاج إلى 61% من الأصوات في يوم الانتخابات للفوز في ولاية ويسكونسن ، و62% في ولاية كارولينا الشمالية. أما في ولاية أريزونا، حددت الرقم بنسبة 60% للتغلب على الأصوات التي يعتقد معسكر بايدن أن نائب الرئيس السابق قد فاز بها بالفعل.

المصدر: "أكسيوس"