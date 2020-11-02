إنقاذ طفلة علقت 65 ساعة تحت الأنقاض بعد زلزال إزمير في تركيا (فيديو)

تمكن رجال الإنقاذ في مدينة إزمير التركية من إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات بقيت عالقة تحت الأنقاض أكثر من 65 ساعة.

فرق الإنقاذ التركية تنتشل الطفلة إليف التي تبلغ من العمر 3 سنوات من تحت الركام بعد 65 ساعة من الزلزال في مدينة #إزمير غربي #تركياpic.twitter.com/wwK03zkXnT — TRT عربي (@TRTArabi) November 2, 2020

وذكرت وكالة "الأناضول" أنه تم العثور على الطفلة، إليف بيرينجيك، وانتشالها من تحت أنقاض مبنى سكني، وجرى فورا نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووصفت عائلة إليف خلاصها بأنه معجزة.

وانتشل رجال الإنقاذ حتى الآن 106 أشخاص، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 81 شخصا، فيما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ متواصلة.

المصدر: وكالات