إيران.. انطلاق مناورات "فدائيو الولاية 99" بمشاركة 7 قواعد جوية

انطلقت اليوم الاثنين المرحلة التاسعة لمناورات "فدائيو الولاية 99" للقوات الجوية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان، وسط إيران، بمشاركة 7 قواعد عسكرية جوية في أنحاء متفرقة من البلاد.

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و"فدائيو الولاية" مناورات تقام سنويا، أطلق عليها هذا العام رقم 99 ، نظرا إلى العام الفارسي الجاري 1399.

وقال المتحدث باسم المناروات، العمید فرهاد کودرزي، إن العشرات من مختلف أنواع الطائرات المقاتلة، وقاذفات القنابل، وطائرات النقل الثقيلة وشبه الثقيلة، والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيرة، ستشارك لفترة يومين في المرحلة الرئيسية للمناورات.

وأضاف: "ستشارك في هذه المناورات قاذفات قنابل ثقيلة من طراز "سوخوي 24" و"إف 4" و"إف 5" و"إف 7" و"إف 14" و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات ارضاع جوي "بوينغ 707" و"بوينغ 747"، وطائرات نقل وإسناد "سي 130"، إضافة إلى مختلف أنواع الطائرات المسيرة المزودة بالصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيدة المدى ومشوشة للرادار، والتي توجهت إلى قاعدة "الشهيد بابائي" في أصفهان قبل عدة أيام".

المصدر: RT