مناورات جوية إيرانية بمشاركة سبع قواعد جوية

أعلن قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني، العميد عزيز نصير زادة، اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني يبدأ، يوم غد الاثنين، مناورات جوية بمشاركة سبع قواعد جوية، على مدى يومين.

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وقال زادة: "إن المراحل الرئيسية والعملاتية لمناورات القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تنطلق غدا باستخدام قسم من قدرات القوة الجوية لـ7 قواعد تابعة لهذه القوة، وبقيادة قاعدة بابائي، في المنطقة العامة بمحافظة أصفهان".

وأضاف أن: "هذه المناورات بدأت يوم أمس السبت بنقل طائرات ومقاتلات من جميع قواعد القوة الجوية إلى قاعدة أصفهان"، مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة ستجري المناورات بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة، وقاذفات القنابل، والطائرات من دون طيار، خلال المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية، لمدة يومين".

وأوضح زادة أنه "تشارك في المناورات طائرات سوخوي 24، إف-4، إف-5، إف-7، ميغ-29، إف-14، برق، طائرات مزودة بالوقود، بوينغ 707 و747 لنقل الوقود، طائرات نقل ودعم من طراز C130، إلى جانب طائرات من دون طيار، من طراز كرار وأبابيل وأرش وكمان 99، مزودة بصواريخ وقنابل ذكية بعيدة المدى وصواريخ اعتراضية، تم نشرها في قاعدة بابائي في الأيام الأخيرة".

وأكد قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني، أن "الهدف من إجراء المناورات هو تحسين القدرة القتالية وممارسة تنفيذ الخطط العملياتية والحصول على نموذج مناسب للمعركة، في ظروف حقيقية وباستخدام أنواع مختلفة من الطائرات".

المصدر: "وكالات إيرانية"