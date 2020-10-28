إيران.. أقمار صناعية ترصد أعمال بناء جديدة في موقع نطنز النووي

رصدت صورة للأقمار الصناعية نشرت اليوم الأربعاء تنفيذ إيران أعمال بناء جديدة في موقع نطنز النووي الذي شهد الصيف الماضي انفجارا اتهمت طهران قوى خارجية بالوقوف وراءه.

وأكدت الصور التي التقطتها شبكة Planet Labs، ومقرها في سان فرانسيسكو الأمريكية، أن السلطات الإيرانية شرعت، اعتبارا من أغسطس، في بناء أو تحديث طريق جنوبي الموقع النووي يؤدي إلى ما يعتبره بعض المحللين ميدان رماية سابقا لقوات الأمن داخل الموقع الخاص بتخصيب اليورانيوم.

وتظهر الصور الأخيرة التي تم التقاطها الاثنين الماضي أن هذا المكان تم تطهيره بما يعد معدات بناء.

AP

ورجح جيفري ليويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار التابع جامعة ميدلبري، أن السلطات الإيرانية تنفذ أعمال حفر ضمن إطار إنشاء بنى تحتية جديدة تضم نفقا تحت الجبال القريبة من الموقع النووي.

وسبق أن أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي الشهر الماضي أن حكومة طهران تنوي استبدال المنشأة التي تضررت جراء انفجار الصيف الماضي بأخرى "في قلب الجبال المحيطة بنطنز".

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس" أن الوكالة على دراية بشأن أعمال البناء الجديدة، مشيرا إلى أن إيران أبلغت المفتشين الدوليين بإطلاق أعمال البناء التي لم تختتم بعد.

المصدر: أسوشيتد برس