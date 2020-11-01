البرهان يصل إثيوبيا للبحث في قضايا البلدين المشتركة

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية لمدة يومين، للبحث في قضايا البلدين المشتركة.

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وجاءت هذه الزيارة تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي، حيث سيبحث الطرفان خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورافق البرهان في زيارته، وفد سوداني يضم وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء ركن ياسر عثمان.

واستقبل البرهان ووفده، في مطار أديس أبابا، كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، وسفير السودان لدى إثيوبيا، جمال الشيخ أحمد، وطاقم السفارة.

وتوجه البرهان برفقة أحمد علي مباشرة لمدينة "بشفتو"، لزيارة عدد من المجمعات الصناعية والإستثمارية.

المصدر: RT