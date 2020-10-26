رئيس الاتحاد الإفريقي: استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة يوم الثلاثاء

قال رئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوسا، إن المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة على النيل الأزرق ستستأنف يوم الثلاثاء، بعد نحو شهرين من انسحاب مصر من المحادثات.

وقال رامافوسا، رئيس جنوب إفريقيا، في بيان، اليوم الاثنين: "استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.. هو إعادة تأكيد للثقة التي لدى الأطراف في عملية المفاوضات التي تقودها إفريقيا".

إقرأ المزيد

يأتي استئناف المفاوضات بعد يومين من استدعاء إثيوبيا للسفير الأمريكي بسبب ما وصفته بأنه "تحريض على الحرب" بين إثيوبيا ومصر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الخلاف بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.

وكان ترامب قد دعا، يوم الجمعة، إلى اتفاق بين البلدين، لكنه أضاف إن الوضع خطير وإن القاهرة قد "تفجر ذلك السد".

وانسحبت مصر، التي تحصل على أكثر من 90% من إمداداتها من المياه العذبة الشحيحة من نهر النيل وتخشى أن يدمر سد النهضة اقتصادها، من المفاوضات في أغسطس، بعد أن اقترحت إثيوبيا جدولا زمنيا جديدا لملء السد.

وقال ترامب أيضا إن إثيوبيا خرقت اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة لحل النزاع، مما أجبره على تقليص التمويل المخصص لهذا البلد. وخفضت الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات لإثيوبيا في سبتمبر بسبب موقفها من سد النهضة.

وقال نواب إثيوبيون، اليوم الاثنين، إن "لا قوة على وجه الأرض" ستوقف استكمال السد وإنهم مستعدون للدفاع عنه من الهجمات الداخلية والخارجية على حد سواء.

المصدر: رويترز