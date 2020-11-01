أرمينيا تنشر فيديو اعترافات "مسلح سوري" آخر أسر في قره باغ

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق استجواب شخص قيل إنه مسلح سوري أسر في منطقة قره باغ بعد أن شارك في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان.

وقال الرجل الأسير الذي يظهر في الشريط إنه يدعى، يوسف العابد الحجي، وهو من أبناء قرية الزيادية الواقعة في ريف جسر الشغور بمحافظة إدلب بشمال غربي سوريا، مضيفا أنه من مواليد عام 1988 ومتزوج ولديه خمسة أطفال.

وذكر الرجل أنه وصل قره باغ لمحاربة "الكفار" وكان من المفترض أن يتلقى راتبا بقيمة ألفي دولار شهريا، بالإضافة إلى مكافأة بمقدار 100 دولار مقابل قطع رأس "كافر".

وسبق أن نشرت وزارة الدفاع الأرمنية اعترفات مسجلة لشخص آخر ادعى أيضا أنه مسلح سوري تم تجنيده للمشاركة في القتال إلى جانب أذربيجان.

وسبق أن تبادل الطرفان الأرمني والأذربيجاني في قره باغ الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

المصدر: RT