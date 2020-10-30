أرمينيا تنشر فيديو استجواب "مسلح سوري أسر في قره باغ"

نشرت وزارة الدفاع الأرمنية اليوم الجمعة لقطات قيل إنها توثق استجواب مسلح سوري تم أسره في منطقة قره باغ، وأكدت أنه خاض القتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.

وأعلنت الوزارة أن الرجل الذي ظهر في الفيديو يدعى محمد محرد، وهو من أبناء حماة ولديه زوجة وثلاثة أطفال.

واعترف الرجل بأنه سُفر إلى قره باغ عبر تركيا ضمن مجموعة تضم 250 سوريا، ووصل خط القتال في 19 أكتوبر.

ولفت الرجل، حسب الوزارة، إلى أنه والمسلحين الآخرين تلقوا وعودا بدفع ألفي دولار مقابل المشاركة في القتال، لكنه لم يحصل على هذه الأموال، وتم أسره بعد أن أصيب خلال القتال.

وسبق أن تبادل الطرفان الأرمني والأذربيجاني في قره باغ الاتهامات باستخدام مسلحين أجانب خلال الجولة الحالية من التصعيد العسكري في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: RT