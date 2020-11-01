أرمينيا تؤكد امتلاكها "أدلة قاطعة" على تجنيد تركيا لمقاتلين سوريين وإرسالهم إلى أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، إن هناك "أدلة قاطعة" على قيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة سوريين إلى أذربيجان.

ونشر رئيس الحكومة على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر فيه مواطن سوري، تم القبض عليه من قبل وحدات جيش قره باغ.

وقال باشينيان: "الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سوريا ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك ضد آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على إقليم قره باغ)".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني أن المواد تشير إلى وجود "شبكة إجرامية دولية، ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها بدون عواقب".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد نفى في وقت سابق صحة التقارير التي تحدثت عن إرسال أنقرة مرتزقة سوريين للمشاركة في المعارك إلى جانب أذربيجان في إقليم قره باغ.

بدورها نفت باكو مشاركة مقاتلين أجانب إلى جانب الجيش الأذربيجاني في المعارك المندلعة منذ 27 سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي