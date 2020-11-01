ألمانيا تسجل عدة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور

أكدت السلطات الألمانية يوم السبت، تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورغ فوربومرن وشليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.

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ودعت السلطات إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

وكان معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان قد صنف في أكتوبر خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

المصدر: وكالات