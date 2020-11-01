 
مباشر

ألمانيا تسجل عدة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور

أخبار العالم

ألمانيا تسجل عدة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور
Reuters
ألمانيا تسجل عدة حالات إصابة بإنفلونزا الطيور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p28a

أكدت السلطات الألمانية يوم السبت، تسجيل حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في ولايات مكلنبورغ فوربومرن وشليسفيغ هولشتاين وهامبورغ.

إقرأ المزيد
هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور
هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

ودعت السلطات إلى تكثيف المراقبة على مزارع الدواجن، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

وكان معهد الأبحاث الاتحادي لصحة الحيوان قد صنف في أكتوبر خطر الإصابة بإنفلونزا الطيور في ألمانيا على أنه مرتفع، بالنظر إلى أن الطيور البرية تنقل الإنفلونزا عبر الحدود.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل حالات إصابة فردية فقط بالفيروس حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا